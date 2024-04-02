ВСУ теряют логистический хаб в Часовом Яре, заявил советник главы ДНР

Город Часов Яр в Донецкой Народной Республике теряет статус важного логистического хаба для ВСУ, поскольку российские войска контролируют ведущие туда дороги, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Он отметил, что украинские войска с 2014 года использовали город как базу для ротации сил. Сюда привозили подразделения из других регионов Украины для замены частей, которые потрепали в боях. На отдых боевиков отправляли из Артемовска, и эти два железнодорожных узла были ключевыми для украинского командования.

«Наши войска уже находятся в километре от Часова Яра, для ВСУ складываются очень серьезные проблемы, потому что это логистический хаб, включающий и склады, и укрепрайон, и обеспечение. Сейчас под нашим контролем находятся фактически все дороги, для ВСУ этот город в скором времени потеряет стратегическое значение, которое было до артемовской и часовоярской операций», – сказал Кимаковский в беседе с РИА Новости.

В конце марта российские войска взяли под огневой контроль восточную окраину Часова Яра, расположенного западнее Артемовска. Продвижение ВС РФ на этом участке фронта затруднило противнику как логистику, так и ведение боевых действий.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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