Военные РФ взяли под огневой контроль окраины города Часов Яр

Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции в районе города Часов Яр в ДНР, расположенного западнее Артемовска. Это позволило взять под огневой контроль восточную окраину Часова Яра. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Как отметил эксперт, продвижение ВС России на этом участке фронта затруднило противнику как логистику, так и ведение боевых действий.

«Часть украинских позиций находится в прямой видимости, за действиями противника можно наблюдать без оптических приборов. Данный факт значительно затруднил украинскому командованию снабжение и обеспечение передовых позиций, а также ведение боевых действий», – написал Марочко в своем телеграм-канале.

Ранее, в понедельник, 25 марта, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения продвигаются в районе города Часов Яр.

В начале марта стало известно, что российские силы взяли под огневой контроль участок дороги, по которой ВСУ ведут снабжение своей группировки у Часова Яра. Об этом заявлял советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Позднее он сообщил ТАСС, что освобождение села Красное под Артемовском усложнит логистику украинских войск на подступах к их серьезному укрепрайону в Часовом Яре и существенно улучшит позиции ВС РФ, поскольку из Красного хорошо простреливаются основные транспортные артерии к Часову Яру.

Напомним, Минобороны России 23 марта сообщило о взятии под контроль села Красное на Донецком направлении.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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