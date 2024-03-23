Армия России освободила село Красное в зоне спецоперации

ВС РФ за сутки отбили 20 контратак штурмовых групп ВСУ, улучшили положение по переднему краю на трех направлениях в зоне спецоперации, а также освободили село Красное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

12 контратак украинских боевиков отразили подразделения группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении, при этом российские бойцы заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника.

Четыре атаки отбиты на Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск. Здесь ВС РФ освободили населенный пункт Красное и улучшили тактическое положение по переднему краю.

На Купянском направлении отражено три атаки в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. На Южно-Донецком одна контратака была отбита в районе села Водяное ДНР. На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Токаревка Херсонской области.

За минувшие сутки потери киевского режима составили 675 боевиков и наемников убитыми и ранеными, четыре броневика, 24 автомобиля и пикапа, французская самоходка «Caesar», две американские гаубицы М777 и две РСЗО «Град». «В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка DANA чешского производства, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и орудие М119 производства США», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационную станцию П-18 и радиолокатор подсвета и наблюдения, а также пункт временной дислокации иностранных наемников.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 171 украинский дрон и сбиты 29 снарядов HIMARS и «Vampire».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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