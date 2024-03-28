Подоляк заявил о стагнации ВСУ на передовой

Украинские войска находятся в состоянии стагнации по всей линии соприкосновения с ВС РФ, признал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация обойдется западным партнерам в круглую сумму.

«Мы находимся в стагнации, необходимо прорабатывать сценарии, что нам нужно делать с точки зрения войны как таковой, ресурсного обеспечения войны и информационной составляющей, чтобы усилить все-таки понимание у наших партнеров, что стагнация – это удорожание войны», – приводит слова Подоляка ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что одна из составляющих стагнации ВСУ – нехватка ресурсов для «эффективных наступательных действий». В числе таких ресурсов Подоляк назвал медленные поставки помощи от западных партнеров, переход к оборонительным операциям и недостатки на тактическом уровне. По его мнению, приход экс-главы украинской Службы внешней разведки Александра Ливиненко на пост секретаря Совета нацбезопасности и обороны усилит «аналитическую составляющую».

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что инициатива в зоне СВО полностью перешла к российским военным. Он отметил, что киевский режим бросал своих солдат на убой в Крынки Херсонской области, чтобы выпросить у Запада больше денег.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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