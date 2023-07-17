российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 июля 2023, 08:51 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

ЧП на Крымском мосту не отразится на снабжении полуострова, туристам оказывают информационную помощь

Происшествие на Крымском мосту не отразится на снабжении полуострова. Об этом заявили в правительстве Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», минувшей ночью на мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Что именно случилось пока не уточняется. Известно, что два человека погибли, ранения получил ребенок.

Сейчас ведется обследование моста: со стороны Крыма есть повреждения дорожного полотна, но пролеты находятся на своих опорах.

Движение по мосту – как автомобильное, так и железнодорожное остановлено.

«Крым обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами. На местных складах есть все необходимые запасы», – сообщила врио министра промышленной политики Крыма Елена Элекчян.

В Министерстве курортов Крыма развернули координационный штаб, организована горячая линия для туристов 8 (800) 511-80-18 и создан чат-бот в telegram https://t.me/touristCrimea_bot.

Керчь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Туризм,