ЧП на Крымском мосту не отразится на снабжении полуострова, туристам оказывают информационную помощь

Происшествие на Крымском мосту не отразится на снабжении полуострова. Об этом заявили в правительстве Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», минувшей ночью на мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Что именно случилось пока не уточняется. Известно, что два человека погибли, ранения получил ребенок.

Сейчас ведется обследование моста: со стороны Крыма есть повреждения дорожного полотна, но пролеты находятся на своих опорах.

Движение по мосту – как автомобильное, так и железнодорожное остановлено.

«Крым обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами. На местных складах есть все необходимые запасы», – сообщила врио министра промышленной политики Крыма Елена Элекчян.

В Министерстве курортов Крыма развернули координационный штаб, организована горячая линия для туристов 8 (800) 511-80-18 и создан чат-бот в telegram https://t.me/touristCrimea_bot.

Керчь, Олег Яковенко

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