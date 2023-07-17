Агония киевского режима: террористическая активность будет нарастать

Россия не вынесла уроков из первого теракта на Крымском мосту, который был совершен прошлой осенью, и продолжает наступать на одни и те же грабли. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, террористическая активность киевского режима на территории России будет нарастать.

«Неоднократно, в том числе, мной говорилось о том, что по мере того, когда будет развиваться агония киевского режима, будет усиливаться его террористическая активность. Совершенно было понятно. Другой вопрос, что мы почему-то наступаем на те грабли, на которые уже наступали», – заявил Евсеев.

Как считает военный эксперт, после первого теракта на Крымском мосту должные меры для защиты переправы, судя по всему, приняты не были. «У нас же есть методы защиты бухт в Севастополе. И эти методы очевидны – нужны боновые заграждения моста, потому что есть подозрение, что первый раз пролет моста был поврежден не потому, что там взорвалась машина, а потому что был удар по опоре водой. После этого опора качнулась и пролет упал. Такие оценки были. И было фото даже – там волна. Есть видеосъемки. Сколько можно наступать на одни грабли и не делать боновые заграждения?» – пояснил он.

При этом Евсеев обратил внимание на негативный для киевского режима международный фон, который будет способствовать увеличению числа терактов на территории РФ. «Если мы думаем, что по мере того, как мы, скажем так, начинаем побеждать на Украине, что киевский режим ничего не будет делать, – это совершенно не правильное представление. Этот киевский режим будет проводить, все больше стараться осуществлять террористическую деятельность на территории нашего государства. Если сейчас мы говорим, что упал один из пролетов Крымского моста, то могу вам сказать и другие примеры, что может произойти. Например, зачем в 5-колиметровой зоне Сумской области со стороны Украины выселяется местное население? Ну, не потому, что РФ собирается туда наступать. Одно из подозрений, что именно с этой стороны будет очередная попытка удара по нашим двум областям – Брянской и Курской. Хочу заметить, что удаление Курской АЭС от границы составляет всего 50 км», – отметил эксперт.

«Надо быть готовыми к тому, что по мере того, когда у Украины ничего не будет получаться, когда будут проходить настолько «удачные» саммиты в Вильнюсе, что [президент Украины] Владимир Зеленский пытается даже говорить, что не будет присутствовать при создании совета НАТО – Украина, было бы наивно ожидать, что Киев в это время ничего не будет делать. Террористическая активность будет нарастать и на территории РФ. Вот это бы надо четко понимать», – заключил Евсеев.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью на Крымском мосту произошел теракт в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Есть повреждения дорожного полотна. Движение по железной дороге уже возобновлено. По данным Национального террористического комитета, «была совершена террористическая атака двумя беспилотными надводными аппаратами».

Первый теракт на Крымском мосту был совершен 8 октября 2022 года. В результате взрыва грузового автомобиля со взрывчаткой загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожным путям. В следствие этого частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали. Неделю назад в Минобороны Украины признали свою причастность к осеннему теракту на Крымском мосту.

Москва, Мария Соколова

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