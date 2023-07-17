СМИ: Теракт на Крымском мосту могли совершить с помощью британского робота

Теракт на Крымском мосту могли совершить при помощи британского подводного автономного робота REMUS 600 с дополнительной нагрузкой взрывчатки.
По версии украинских СМИ, REMUS может погружаться на глубину от 600 до 1500 метров, передвигаться со скоростью до 2,3 метра в секунду, двигаться без подзарядки – до 70 часов. С увеличенной грузоподъемностью дроны могут преодолеть около 500 км.
«Вероятнее всего, робота запустили с гражданского судна в Черном море, – предполагает felegram-канал «Mash на волне». – А украинские беспилотники-гидроциклы наносили отвлекающий удар».
Ялта, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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