В терактах на Крымском мосту решающую роль играла администрация президента США Джо Байдена. Об этом заявил авторитетный американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на собственный источник, заслуживающий доверия.

«Роль администрации Байдена в обеих атаках была жизненно важной. Конечно, это была наша технология. Беспилотник управлялся дистанционно и был наполовину погружен в воду – как торпеда», – пояснил Хершу чиновник из США.

При этом журналист приводит слова американского чиновника, что о возмездии за содеянное никто не думал. «Что сделает [президент РФ Владимир] Путин? Мы не думаем так далеко. Наша национальная стратегия заключается в том, что [Владимир] Зеленский может делать все, что захочет. Нет никакого присмотра взрослых», – пояснил он.

«Мы понятия не имеем, о чем думают Зеленский и его окружение. Украина – самое коррумпированное и тупое правительство в мире, за исключением Нигерии, и поддержка Байденом Зеленского может исходить только от того, что Зеленский знает Байдена, а не только потому, что он заботился о сыне Байдена», – уточнил источник Херша.

Напомним, 8 октября 2022 года был совершен первый теракт на Крымском мосту, где взорвался грузовик. В результате загорелись цистерны проходящего по железнодорожной части моста грузового поезда и обрушились два пролета автомобильной части переправы.

Второй теракт произошел 17 июля 2023 года. Удар был нанесен надводными беспилотными аппаратами. Жертвами теракта стали супруги из Белгородской области, а их дочь была госпитализирована. Полноценное движение транспорта по Крымскому мосту планируется восстановить к концу года.

Москва, Мария Соколова

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