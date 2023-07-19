«Мне льстит» – главный разведчик Британии не стал отрицать причастность Лондона к теракту на Крымском мосту

Глава службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричард Мур заявил, что ему льстят утверждения о причастности Лондона к теракту на Крымском мосту. При этом он не опроверг, но и не подтвердил эту информацию.

«Мне льстит тот факт, что президент [России Владимир] Путин думает, что моя служба стоит за этим. Но в действительности все более прозаично. Великобритания ясно дала понять, что будет помогать Украине защитить себя. И это то, чем мы занимаемся», – заявил Мур в интервью европейскому изданию Politico.

Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту произошел теракт, в результате которого погибла супружеская пара, их дочь находится в больнице.

Комментируя это происшествие, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим является террористическим, а руководство этим режимом осуществляют Вашингтон и Лондон.

Президент РФ сообщил о подготовке ответных ударов после теракта на Крымском мосту. Накануне сообщалось, что российские войска разбомбили объекты в Одессе и Николаеве. Сегодня украинские власти заявили, что минувшей ночью ракетные удары продолжились. Мэр Одессы признался, что таких атак раньше не было.

Москва, Мария Соколова

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