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Среда, 19 июля 2023, 12:10 мск

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Таких атак раньше не было: украинские власти сообщили о массированном ракетном ударе по Одессе

Минувшей ночью массированному ракетному удару подверглись объекты в Одесском порту. Судя по сообщениям украинских СМИ, повреждены зерновой и масляный терминалы, а также резервуары с топливом и оборудование.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил в соцсетях, что город пережил одну из самых ужасных ночей. По его словам, подобных атак не было с начала военного конфликта.

Украинское командование призналось, что ПВО не смогли перехватить ракеты «Оникс» и Х-22, а также часть других снарядов и беспилотников.

Как уточняется в украинской прессе, под ударом минувшей ночью оказались не только Одесса, но и Николаев. Сообщалось также о взрывах в Киеве и Киевской области, Житомире и Кропивницком.

Киев, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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