Официально: На Крымский мост совершена террористическая атака

Появились официальные комментарии по инциденту на Крымском мосту. Ситуация расценивается как теракт.

«Была совершена террористическая атака двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами», – пишет Интерфакс со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

В Следственном комитете России заявляют, что террористическая атака была совершена при участии украинских спецслужб:

«В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления», – уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее украинские СМИ заявили по причастности к произошедшему британской разведки.

Как уже сообщал «Новый День», минувшей ночью на мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Что именно случилось пока не уточняется. Известно, что два человека погибли, ранения получил ребенок.

Сейчас ведется обследование моста: со стороны Крыма есть повреждения дорожного полотна, но пролеты находятся на своих опорах.

К 9 часам по московскому времени по мосту пустили поезда.

Ликвидацией последствий ЧП на Крымской мосту занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Керчь, Олег Яковенко

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