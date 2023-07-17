Минтранс озвучил первую информацию о состоянии Крымского моста

Со стороны Крыма есть повреждения дорожного полотна на пролетах Крымского моста, однако конструкции находятся на своих опорах. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

Как уже сообщал «Новый День», минувшей ночью на мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Что именно случилось пока не уточняется. Нет и официальных данных о погибших и пострадавших.

Сейчас ведется обследование моста. В Минтрансе РФ не подтверждают ранее появившуюся информацию о повреждении опор.

«Переговорил с первым заместителем министра транспорта РФ Андреем Костюком: движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9:00, – сообщил глава РК Сергей Аксенов. – Расписание поездов будет нагоняться;

– данные по работе паромного сообщения будут уточнены также до 9:00;

– о причинах происшествия дополнительно сообщат правоохранительные органы, на месте работают все необходимые службы.

Просьба доверять только проверенным источникам информации».

«Из-за ЧП на Крымском мосту возможны изменения в движении поездов «Таврия», следующих в Крым и из Крыма. Создан оперативный штаб, который в максимально короткие сроки будет решать все возникающие задачи. Следите за официальной информацией перевозчика в наших социальных сетях», – уточнила компания-перевозчик.

Керчь, Олег Яковенко

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