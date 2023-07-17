российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 июля 2023, 14:57 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

«Они понимают только язык силы»: Медведев призвал к негуманным методам борьбы с украинскими террористами

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал к жесткому и решительному ответу после новой террористической атаки на Крымский мост. По его словам, требуются «персональные и совсем не гуманные методы».

«Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями. Они понимают только язык силы. Только персональные и совсем не гуманные методы», – констатировал Медведев в телеграм-канале.

«Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались», – подчеркнул зампред Совбеза РФ.

«Это трудно, но возможно», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», минувшей ночью на Крымском мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Была совершена террористическая атака двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами, в результате чего два человека погибли, ранения получил ребенок. Автомобильное движение по мосту прервано.

В Следственном комитете России заявили, что террористическая атака была совершена при участии украинских спецслужб. «В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления», – уточнили в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП на Крымском мосту

Агония киевского режима: террористическая активность будет нарастать / Официально: На Крымский мост совершена террористическая атака / ЧП на Крымском мосту не отразится на снабжении полуострова, туристам оказывают информационную помощь / Появилась официальная информация о погибших и пострадавших на Крымском мосту / Минтранс озвучил первую информацию о состоянии Крымского моста / Крымский мост поврежден, движение остановлено / Суд оставил под стражей еще одного фигуранта дела о теракте на Крымском мосту / Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте одного из фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Терроризм, ЧП на Крымском мосту,