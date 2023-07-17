«Они понимают только язык силы»: Медведев призвал к негуманным методам борьбы с украинскими террористами

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал к жесткому и решительному ответу после новой террористической атаки на Крымский мост. По его словам, требуются «персональные и совсем не гуманные методы».

«Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями. Они понимают только язык силы. Только персональные и совсем не гуманные методы», – констатировал Медведев в телеграм-канале.

«Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались», – подчеркнул зампред Совбеза РФ.

«Это трудно, но возможно», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», минувшей ночью на Крымском мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Была совершена террористическая атака двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами, в результате чего два человека погибли, ранения получил ребенок. Автомобильное движение по мосту прервано.

В Следственном комитете России заявили, что террористическая атака была совершена при участии украинских спецслужб. «В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления», – уточнили в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

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