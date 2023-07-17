Появилась официальная информация о погибших и пострадавших на Крымском мосту

Во время происшествия н Крымском мосту погибли два человека и пострадал несовершеннолетний. Это подтвердили в Минздраве Краснодарского края и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как уже сообщал «Новый День», минувшей ночью на мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Что именно случилось пока не уточняется. Погибшие мужчина и женщина – жители Новооскольского округа Белгородской области. Их дочь выжила. С предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести» девочку санавиацией доставили в больницу.

По словам Вячеслава Гладкова, как только разрешат врачи, ребенка доставят в Белгородскую область.

Керчь, Олег Яковенко

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