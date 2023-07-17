Крымский мост поврежден, движение остановлено

На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как передает коррсепондент «Новый День», ЧП произошло минувшей ночью. Остановлено и паромное сообщение.

«Работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Проговорил с министром транспорта Российской Федерации Виталием Геннадьевичем Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации. Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края. На место выехал заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Николаевич Михайличенко.

Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», – заявил Аксенов. Других подробностей он не сообщил. Но попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

Керчь, Олег Яковенко

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