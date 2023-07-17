Украинские СМИ заявили о причастности к происшествию на Крымском мосту британской разведки

Атака на Крымский мост является операцией спецслужб Украины и британской разведки. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на собственные источники.

Как уже сообщал «Новый День», минувшей ночью на мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Что именно случилось, официально пока не уточняется. Известно, что два человека погибли, ранения получил ребенок.

«Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать», – цититрует своего информатора «РБК-Украина».

«Наш источники в силовых ведомствах сообщают, что операцию по подрыву Крымского моста курировало ГУР совместно с MI-6, помогавшей обойти все военные заграждения при помощи спутников», – пишет telegram-канал «Резидент».

В свою очередь, оперкомандование «Юг» пытается представить инцидент как «российскую провокацию», чтобы не продлевать зерновую сделку, которая истекает сегодня – 17 июля», отмечает «Страна.ua».

Киев, Платон Ефимчук

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