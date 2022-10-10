В МИД Канады назвали теракт на Крымском мосту «легитимным»

Посол России в Канаде Олег Степанов вечером в понедельник, 10 октября, рассказал, что в МИД страны ему заявили, что теракт на Крымском мосту 8 октября был «легитимным». Дипломат сообщил, что его вызвали в МИД Канады, чтобы высказать осуждение действиям Москвы в конфликте с Украиной, – сообщают СМИ

По словам российского дипломата, «представительницу канадского МИДа поверг в недоумение вопрос об аналогичных действиях по отношению к украинскому послу после теракта на мосту в Крым. Она заявила, что «мост построен незаконно… и является легитимной военной целью в соответствии с международным правом».

«Канадская сторона также не высказала осуждения ни обстрелам Запорожской АЭС, ни убийству Дарьи Дугиной, украинский след которого выявили и в России, и, согласно американским СМИ, разведка США», – сообщил Олег Степанов.

Оттава, Иван Бабурин

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