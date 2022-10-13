Крыму и Севастополю сменили куратора

Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя теперь будет контролировать Минстрой РФ. Минэкономразвития уже передало ведомству соответствующие полномочия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», смена куратора направлена на достижение целей и задач госпрограммы развития Республики Крым и Севастополя, говорится в пояснении к проекту документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, госпрограмму социально-экономического развития Крыма и Севастополя продлили до 2027 года. На ее реализацию в ближайшие пять лет предлагается выделить 715,7 млрд рублей.

Правительству поручено проработать вопрос о продлении программы до 2030 года.

Симферополь, Олег Яковенко

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