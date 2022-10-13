Крым получит миллиард на обновление энергооборудования

Крым получит 1 млрд рублей на обновление оборудования, обеспечивающего работу электросетей. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Федеральная субсидия позволит провести более тысячи мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту приборов, поддерживающих бесперебойную поставку электричества. Финансирование также пойдёт на установку современных приборов учёта, усиление защищённости сетевых и других объектов», – уточнил он.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», год назад в ГУП «Крымэнерго» заявляли, что средний износ оборудования подстанций 35-330 кВ составляет 78,5%, в том числе ПС 220-330 кВ изношены на 61,4%, а ПС 35-110 кВ – на 95,54%. Износ оборудования воздушных линий (ВЛ) 35-330 кВ, в том числе магистральных электрических сетей – около 75%.

Симферополь, Олег Яковенко

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