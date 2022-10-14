Часть фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту отправили под арест

В Крыму отправили под арест часть фигурантов дела о теракте на мосту через Керченский пролив.

Как уже сообщал «Новый День», утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик и загорелся состав с горючими материалами. В результате были повреждены несколько пролетов автомобильной и железнодорожной частей переправы.

Происшествие было признано терактом. 12 октября ФСБ сообщила о задержании пяти граждан России, а также троих граждан Украины и Армении, участвовавших в подготовке преступления.

Пятерых фигурантов Киевский районный суд Симферополя по ходатайству следствия отправил под стражу до 8 декабря, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Адвокаты двух арестованных эту информацию подтвердили.

Симферополь, Олег Яковенко

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