СКР сообщил о 12 причастных к теракту на Крымском мосту

Следственный комитет России установил 12 человек, причастных к теракту на Крымском мосту. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В рамках уголовного дела установлены 12 лиц, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта. Полученные на данный момент доказательства свидетельствуют о том, что террористический акт организован спецслужбами Украины», – говорится в сообщении СК.

«Проведено несколько осмотров места происшествия, а также десятки обысков в ряде регионов России. С места происшествия изъяты различные фрагменты, которые анализируются следователями и криминалистами, и по ним назначены необходимые экспертизы», – отметили в ведомстве.

Ранее ФСБ РФ сообщало о задержании 8 причастных к теракту на Крымском мосту. Организатором теракта был назван руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате взрыва произошло обрушение двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.

10 октября президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины. Председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил, что по факту взрыва на Крымском мосту возбуждено уголовное дело о терроризме по ч.2 ст.205 УК РФ.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»