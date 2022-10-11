Московский судья стал четвертой жертвой теракта на Крымском мосту

Судья из Москвы Сергей Маслов стал четвертой жертвой взрыва, произошедшего в результате теракта на Крымском мосту, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что опознание тел погибших продолжается. Ранее сообщалось о трех жертвах теракта. Двое из них опознаны – это пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с взорвавшимся грузовиком. Предполагается, что Маслов находился в той же легковушке.

В пресс-службе Арбитражного суда Москвы не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о гибели судьи.

Маслов был назначен на должность судьи Арбитражного суда Москвы в мае 2014 года указом президента РФ. Он состоял в судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.

Как сообщал «Новый День», теракт, организованный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, произошел 8 октября около 6 часов утра. РПри этом загорелись несколько железнодорожных цистерн в составе, передвигавшемся параллельно автотранспорту.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»