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Суббота, 8 октября 2022, 10:44 мск

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НАК: На Крымском мосту подорвали автомобиль

На Крымском мосту подорвали грузовой автомобиль. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Как уже сообщал «Новый День», сегодня около 6 часов утра по местному времени на мосту вспыхнул пожар. В пресс-службе Крымской железной дороге заявили, что загорелась цистерна в хвосте состава. Теперь сообщается, что причиной возгорания стал подрыв грузовика.

«Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова», – говорится в сообщении НАК.

По данным ведомства, произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов Крымского моста, арка над судоходной частью моста не повреждена.

Напомним, движение по Крымскому мосту прекращено, судоходство в Керченском проливе не останавливалось. Решается вопрос о запуске паромной переправы.

Керчь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП на Крымском мосту

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Крым, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, ЧП на Крымском мосту,