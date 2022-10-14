В Севастополе продлен режим желтого уровня опасности

Режим высокого уровня террористической опасности в Севастополе продлен до 28 октября.

Как уже сообщал «Новый День», режим был введен в городе 31 июля после взрыва во дворе штаба Черноморского флота и с тех пор несколько раз продлевался. В последний раз – до 13 октября.

«На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и в целях противодействию его совершению, решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий («жёлтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 13 октября 2022 года сроком на 15 суток до 18:00 28 октября 2022 года», – сообщили в правительстве города.

Севастополь, Олег Яковенко

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