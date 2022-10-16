Франция решила подставить под удар «Гераней» свои системы Crotale

Правительство Франции передаст Украине системы ПВО Crotale.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню.

«Они будут особенно полезны в борьбе с беспилотниками и воздушными бомбардировками», – заверил чиновник.

Лекорню добавил, что украинские военные за два месяца смогут развернуть батареи Crotale и научатся их использовать. Какое количество систем ПВО предоставит Франция, на данный момент неизвестно.

Между тем, именно дроны-камикадзе ВС РФ «Герань-2» иранского производства могут стать эффективными убийцами французских Crotale, так как они очень долго кружат в небе на недоступной для ПВО высоте, прежде чем мгновенно атаковать любые стационарные и передвижные цели на земле.

Симферополь, Валентин Карамазов

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