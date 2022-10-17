Укрэнерго призвало граждан готовиться к веерным отключениям после налёта «Гераней»

«Укрэнерго» объявило о введении графиков аварийных отключений из-за сегодняшней атаки российских дронов-камикадзе на объекты энергетической инфраструктуры.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», информация об этом размещена на сайте компании.

В ведомстве поспешили заверить, что ситуация в энергетике в целом «контролируется».

«Ситуация в энергосистеме контролируется. Однако диспетчерский центр «Укрэнерго» не исключает возможности введения графиков аварийных отключений. Поэтому важно соблюдать режим экономного потребления электроэнергии по всей стране, особенно в вечерние часы суток», – призвали в «Укрэнерго».

Напомним, предыдущая ракетная атака на инфраструктуру Украины 10-11 октября привела к отключению третьей части энергосистемы страны.

Симферополь, Валентин Карамазов

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