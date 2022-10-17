Украинское командование обещает «скорую» поставку систем ПВО NASAMS

Украина скоро получит первые системы ПВО NASAMS.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников сразу после сегодняшних массированных атак ВС РФ дронами-камикадзе «Герань-2» на энергетическую инфраструктуру Украины.

«Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS. Наши воины заканчивают освоение техники. Кроме того, тысячи наших бойцов прошли подготовку, а десятки тысяч готовятся к учениям в странах-партнерах», – отчитался он.

Также он поблагодарил министра обороны Испании Маргарит Роблес за «быстрое решение о предоставлении систем ПВО HAWK».

Напомним, ранее сообщалось, что Украина не получила американские комплексы ПВО NASAMS, а только «согласовала их передачу».

Симферополь, Валентин Карамазов

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