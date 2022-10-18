Кулеба ультимативно потребовал у Израиля ракеты ПВО

Украина обратится к Израилю с требованием начать поставки систем ПВО для борьбы с иранскими беспилотниками.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Сегодня Украина пришлет официальную ноту правительству Израиля с требованием безотлагательно предоставить Украине системы ПВО и начать качественное сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий», – сказал он.

По словам Кулебы, он также уже обратился к странам Евросоюза и США с соответствующей просьбой о системах ПВО.

Ранее он требовал прямо из бункера в Киеве ввести санкции против Ирана за поставку России беспилотников-камикадзе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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