Еще один американский миллиардер призвал признать Крым частью России и прекратить вооруженный конфликт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», финансист, основатель и CEO хедж-фонда «Pershing Square Capital Management» Билл Экман написал в Twitter: «Крым был частью России до 1954 года и в основном состоит из этнических русских. Это, по-видимому, и было причиной того, что мир мало что предпринял, когда Россия присоединила его еще в 2014 году».

Миллиардер призывает прекратить конфликт: «Тысячи жизней будут спасены, и ресурсы могут быть вложены в восстановление Украины, а не в войну, которая приведет только к еще большим разрушениям и смертям. Если существует жизнеспособный путь к миру, мы должны следовать по нему. С каждым днем, когда продолжается конфликт, опасность для мира возрастает. Я не вижу другого пути к миру».

Напомним, ранее свой вариант выхода из сложившегося кризиса предложил Илон Маск, тоже признавший Крым российским.

Нью-Йорк, Олег Яковенко

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