Илон Маск: Крым для России то же самое, что Перл Харбор для Америки

Американский миллиардер, бизнесмена, основатель SpaceX и владелец Tesla Илон Маск в понедельник, 17 октября заявил, что потеря Крыма для России имела бы такое же значение для России, что и потеря Гавайев и Перл-Харбора для США во время Второй мировой войны.

В своем микроблоге в Twitter Маск написал: «Нравится это кому-то или нет, но Крым абсолютно точно рассматривается Россией как ключевая часть России. Крым также имеет критическое значение для национальной безопасности России, так как это южная военно-морская база. С ее точки зрения потеря Крыма – это то же самое, что для США потеря Гавайев и Перл-Харбор».

«Если Россия столкнется с уничтожением своей армии и полным поражением от НАТО, она применит ядерное оружие, тогда НАТО ответит ядерным оружием, и цивилизации придет конец», – написал также американский бизнесмен.

Вашингтон, Иван Бабурин

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