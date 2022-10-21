Администрация Байдена хочет проверить сделки Маска после заявлений об Украине

В Белом доме задумались о проверке сделок основателя Tesla и SpaceX Илона Маска после заявлений по Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, чиновники администрации президента США Джо Байдена обсуждают, нужно ли провести проверку на предмет угрозы национальной безопасности некоторых сделок Илона Маска. В частности, речь идет о покупке Twitter и деятельности системы Starlink.

У Белого дома возникли сомнения после заявлений миллиардера об отмене финансирования Starlink на Украине. Некоторые сотрудники администрации считают, что Маск занял дружественную позицию по отношению к России.

Кроме того, у американских чиновников вызывает беспокойство тот факт, что бизнесмен намерен привлечь к сделке по покупке Twitter группу иностранных инвесторов.

Отмечается, что дискуссии в Белом доме о потенциальных проверках предпринимателя находятся на начальных стадиях.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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