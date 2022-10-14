«Следуем совету Мельника»: Маск подтвердил отказ финансировать услуги Starlink для Украины

Миллиардер Илон Маск подтвердил, что его компания Starlink больше не сможет продолжать финансирование услуг спутниковой связи на Украине.

«SpaceX не просит возместить прошлые расходы, но также больше не может финансировать существующую систему и отправить еще несколько тысяч терминалов, которыми на Украине пользуются в 100 раз больше, чем обычные домохозяйства. Это неразумно», – написал Маск в своем твиттере в ответ на комментарии пользователей.

Миллиардер также прокомментировал твит американского политтехнолога Джейсона Смарта о том, что его отказ оплачивать услуги Starlink для Украины, вероятно, связан со словами бывшего посла Украины в Германии Андреем Мельник. Ранее дипломат в нецензурной форме дал совет Маску отвалить в ответ на предложенную бизнесменом схему урегулирования конфликта на Украине.

«Мы всего лишь следуем его рекомендации», – написал Маск в ответ Смарту.

Ранее CNN сообщила, компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, уведомила Пентагон, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink на Украине. К концу 2022 года расходы на обеспечение Киева спутниковыми терминалами могут превысить 100 млн долларов, что не соответствует возможностям компании. SpaceX «больше не может продолжать финансировать сервис Starlink, как это было раньше», говорится в письме. В связи с этим компания Маска попросила выделить 124 млн долларов на поддержание работы системы, в противном случае программу придется свернуть.

Ранее сообщалось, что система спутниковой связи Starlink начала сбоить в зоне проведения российской военной операции на Украине.



Москва, Наталья Петрова

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