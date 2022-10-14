Илон Маск пригрозил отключить спутниковую связь на Украине

Илон Маск отказался обеспечивать спутниковую связь на Украине за свой счет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру, уведомила Пентагон, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине. К концу текущего года расходы на обеспечение Киева спутниковыми терминалами могут превысить 100 млн долларов. Это не соответствует возможностям компании, поэтому SpaceX «больше не может продолжать финансировать сервис Starlink, как это было раньше», цитирует CNN письме компании министру обороны США.

В письме подчеркивается, что потребности Киева стремительно растут, чего не скажешь о бюджете компании. Поэтому SpaceX просит выделит 124 млн долларов на поддержание работы системы, в противном случае программу придется свернуть.

CNN отмечает, что руководства Минобороны вряд ли положительно отреагирует на запрос, так как порядка 85% терминалов Starlink на Украине оплачиваются из внешних источников, включая правительства США, Великобритании и Польши.

Напомним, система спутниковой связи Starlink начала давать сбои в зоне проведения Россией специальной военной операции.

Киев, Платон Ефимчук

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