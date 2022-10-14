Илон Маск попал на украинский сайт «Миротворец»*

Владелец и основатель компании SpaceX, которая обеспечивала боевиков ВСУ связью и интернетом при помощи системы StarLink, Илон Маск попал в базу скандального украинского ресурса «Миротворец»* за «покушение на целостность украинской территории», – сообщают СМИ.

В анкете американского бизнесмена, опубликованной на «Миротворце»*, говорится: «14 октября 2022 компания Илона Маска SpaceX отказалась оплачивать услуги спутниковой связи Starlink для Украины. Илон Маск не раз содействовал российской пропаганде, например, своим «планом урегулирования конфликта», в котором призывал признать Крым российским. Маск совершил покушение на целостность украинской территории и участвовал в попытках легализации аннексии Крымского полуострова российской стороной».

Как отмечают украинские СМИ, через 15 минут после публикации анкета с данными Маска с сайта была удалена.

*Организация признана экстремистской и запрещена в России

Киев, Иван Бабурин

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