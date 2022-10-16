«Черт с ним!» Маск решил продолжить финансирование Starlink для Украины

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его компания SpaceX продолжит оплачивать услуги спутниковой системы связи Starlink для Украины, несмотря на финансовые потери.

«Черт с ним. Пусть Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», – написал миллиардер в твиттере.

Ранее Маск говорил, что больше невозможно бесплатно предоставлять Киеву услуги спутниковой связи. «SpaceX <…> больше не может финансировать существующую систему и отправить еще несколько тысяч терминалов, которыми на Украине пользуются в 100 раз больше, чем обычные домохозяйства. Это неразумно», – объяснил он.

До этого CNN сообщила, что SpaceX просит Минобороны США взять на себя расходы на связь для Украины.

Москва, Наталья Петрова

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