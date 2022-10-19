В Симферополь тоже прилетел беспилотник

Жители Симферополя сообщают, что на окраине города утром сбили беспилотник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел около 7:20 в селе Ивановка. В соцсетях пишут, что обломки упали в огороде оного из домов. На место прибыли полиция и сотрудники МЧС.

Ни администрация города, ни власти республики ситуацию не комментируют. Помощник главы РК Олег Крючков лишь сообщил: «В Крыму и Севастополе снова сбиты беспилотники. Отработало ПВО. Небо полуострова под защитой. Сохраняем спокойствие. Враг устраивает провокации. Мы готовы к ним».

В отличие от крымских чиновников, губернатор Севастополя спокойно раскрыл некоторые подробности утреннего «визита».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»