«А нам всё равно»: администрация Зеленского отреагировала на указ Путина о военном положении

В офисе Зеленского отреагировали на указ президента РФ о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», первым высказался советник главы администрации президента Михаил Подоляк.
По его словам, Киев продолжит «деоккупацию территорий».
«Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий», – написал Подоляк в соцсети.
Симферополь, Валентин Карамазов
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