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Четверг, 20 октября 2022, 06:47 мск

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«А нам всё равно»: администрация Зеленского отреагировала на указ Путина о военном положении

Подоляк. Фото: УНИАН

В офисе Зеленского отреагировали на указ президента РФ о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», первым высказался советник главы администрации президента Михаил Подоляк.

По его словам, Киев продолжит «деоккупацию территорий».

«Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий», – написал Подоляк в соцсети.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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