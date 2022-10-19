«А нам всё равно»: администрация Зеленского отреагировала на указ Путина о военном положении

В офисе Зеленского отреагировали на указ президента РФ о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», первым высказался советник главы администрации президента Михаил Подоляк.

По его словам, Киев продолжит «деоккупацию территорий».

«Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий», – написал Подоляк в соцсети.

Симферополь, Валентин Карамазов

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