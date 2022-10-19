Путин подписал указ о военном положении на новых территориях РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей, в Донецкой и Луганской народных республиках. Высшие должностные лица новых территорий получат полномочия по мобилизации экономики и применению других мер, чтобы обеспечить потребности населения и военных.

На заседании Совбеза РФ Путин отметил, что Киев не только не признал итоги референдумов по присоединению к РФ новых территорий, но и продолжает обстреливать мирные поселения бывших украинских областей. Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.

«Напомню, что в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мной подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах РФ», – сказал президент.

Указ опубликован на сайте Кремля, передан на утверждение в Совет Федерации и вступает в силу с момента опубликования. Военное положение начнет действовать с нуля часов 20 октября. Путин отметил, что Госдуме также сообщили о принятом решении.

Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ и Росгвардии поручено в трехдневный срок предложить меры, которые можно применить на указанных территориях в рамках военного положения.

Указом «О мерах, осуществляемых в субъектах РФ в связи с указом президента РФ № 756» установлено право создавать штабы территориальной обороны в регионах с военным положением. Высшие должностные лица этих территорий также получили полномочия по мобилизации экономики, органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Они также могут проводить мероприятия по гражданской обороне, защите от природных и техногенных ЧС. Главам новых субъектов в связи с введением военного положения разрешено принимать меры «для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения».

Напомним, власти Херсонской области планируют в ближайшие дни вывезти с правобережья на левый берег Днепра порядка 50-60 тыс. человек из-за угрозы обстрелов.

Москва, Наталья Рязанова

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