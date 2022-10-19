Власти Херсонщины хотят эвакуировать около 60 тысяч жителей – людей перевозят на левый берег Днепра

Власти Херсонской области планируют в течение ближайших шести дней вывезти с правобережья на левый берег Днепра порядка 50-60 тыс. человек. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в эфире «Соловьев Live».

Сегодня стало известно, что власти Херсонщины разослали жителям СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из-за угроз обстрелов, передает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб. «Уважаемые жители! Срочно эвакуируйтесь. Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 07:00 автобусы от речпорта на левый берег», – отмечается в тексте рассылки. Также в СМС указан номер телефона для связи. По последним данным из Херсона, организованная эвакуация жителей города на левый берег Днепра уже началась, задействованы паромы. Людей перевозят из Херсона в Алешки и в Голую Пристань, сообщила администрация города Алешки в своем телеграм-канале. На левом берегу развернут пункт временного размещения, откуда эвакуированных будут переправлять на другие территории – куда именно, выберет сам гражданин. «Будет возможность остаться на новых территориях, а также поехать в субъекты Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Накануне вечером Сальдо заявил, что гражданское населением начнут вывозить из-за угрозы артиллерийских и ракетных обстрелов городов Херсонщины со стороны украинских войск. «Украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления. Российская Федерация сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление. Полем боя этого противостояния может стать наша земля, мирные города и деревни Херсонщины», – отметил он в своем видеобращении. Сальдо также заявил об опасности затопления территорий «в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра».

До этого командующий российскими войсками в зоне проведения СВО Сергей Суровикин заявил, что есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона.

Сегодня врио главы Херсонщины сообщил, что предпринимаются меры по защите Херсона от возможного затопления в случае подрыва шлюзов Каховской ГЭС. По его словам, для этого специалисты нарастили сброс воды по системе каналов. Как отметил Сальдо, в случае разрушения шлюзов после обстрелов вода в двух районах Херсона может подняться на 1 метр. «Херсон сам находится на высоком берегу, и только новые районы, острова наши, микрорайон Корабел – там возможно поднятие воды выше уровня фундамента, и будет угроза для стойкости домов», – сказал он.

Ранее врио вице-губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в самое ближайшее время начнется битва за Херсон. В среду он сообщил, что ВСУ продолжают наращивать технику на подступах к области, на линии боевого соприкосновения уже находятся несколько десятков тысяч военных.

Херсон, Наталья Петрова

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