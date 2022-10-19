Закрыт въезд на правобережную часть Херсонской области – власти региона

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на семь дней закрывается въезд в регион гражданских лиц. По его словам, в область будут пускать лишь работников снабжающих компаний – по пропускам комендатуры. Сальдо также заявил, что за последние два дня из Херсона выехали 5 тыс. человек. Он подчеркнул, что сдавать Херсон украинским войскам никто не намерен.

«Если развернутся бои, будет идти артиллерийская канонада, будут бомбить город, лучше отвести людей из города, так мы и делаем сейчас. Для того чтобы эта работа была более упорядоченной, на семь дней закрывается въезд на территорию Херсонской области гражданских лиц», – цитирует Сальдо ТАСС.

Обновлено. Въезд на 7 дней в Херсонскую область закрывается только на правый берег Днепра, уточнил Сальдо.

Врио губернатора также сообщил, что все органы власти Херсонщины уже переезжают на левый берег Днепра. Сегодня, 19 октября, начнется организованный выезд учителей, врачей и других бюджетников из Херсона.

Сальдо уточнил, что переезд жителей области организован за счет федерального бюджета России.

По его словам, «отдавать Херсон никто не будет». Он отметил, что в городе готовы к отражению ударов ВСУ, но ждут выезда мирных жителей.

«Мы ожидаем атак. У армии хватает сил и возможностей, чтобы отразить эти атаки и, мало того, перейти в контрнаступление, если этого потребует тактическая ситуация в том или ином месте линии соприкосновения, – сказал Сальдо в эфире телеканала «Россия-24». – Но нам надо обезопасить мирных жителей, мы хотим, чтобы как можно меньше людей пострадало из-за боевых действий».

Ранее он сообщил, что эвакуация населения Херсонской области с правобережья на Левый берег Днепра займет примерно шесть дней, за это время планируется вывезти 50-60 тыс. человек. По его словам, для размещения эвакуированных готовы пансионаты и отели на берегах Черного и Азовского морей. По его оценке, на сегодняшний день почти 40% жителей Херсонской области выехали из региона.

Херсон, Наталья Петрова

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