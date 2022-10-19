Власти не планируют закрывать границы из-за военного положения в четырех регионах РФ

Границы России в связи с военным положением в четырех регионах закрывать не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Путин подпил указ о введении военного положения на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, в приграничных с Украиной субъектах вводится «средний уровень реагирования». Речь идет о территориях Крыма и Севастополя, Кубани, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

В остальных регионах ЦФО и ЮФО – уровень повышенной готовности.

Кроме того, во всех регионах РФ, кроме центра и юга, вводится режим «базовой готовности».

Москва, Зоя Осколкова

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