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Четверг, 20 октября 2022, 17:45 мск

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В Крыму и Севастополе пока не планируют дополнительных ограничений

Власти Севастополя не планируют вводить тотальных ограничений. Предпринятых ранее мер достаточно, считает губернатор Михаил Развожаев.

Как уже сообщал «Новый День», накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в 8 приграничных регионах, включая Крым и Севастополь, вводится режим среднего уровня реагирования. Губернаторы этих регионов, в числе прочего, получили полномочия по введению особого режима въезда и выезда на территорию, по ограничению свободы передвижения, переселению жителей из опасных районов, по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.
В Севастополе создан Оперативный штаб, в который вошли представители органов власти, силовых структур и военных ведомств. При этом принято решение никаких дополнительных мер не водить.

«Мы давно работаем в режиме желтого уровня террористической опасности. На въездах и выездах установлены посты из сотрудников ГИБДД и Росгвардии, которые проверяют грузовой транспорт и выборочно легковой. Возможно, появятся дополнительные посты, но тотальных ограничений вводить не планируем, – заявил губернатор Развожаев. – Коммендантский час и особый порядок въезда и выезда вводить не будем».

Вместе с тем, по словам градоначальника, будет усилена антитеррористическая защита объектов социальной сферы и критической инфраструктуры (энергетики, транспорта и т. д.).

Крымские власти подробности введенного режима на своей территории пока не уточнили. Помощник главы РК Олег Крючков лишь сообщил, что будут сформированы штабы и по их решению могут вводиться ограничения. А сам Сергей Аксенов заявил: «Введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд на данный момент не планируется».

Севастополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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