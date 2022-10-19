Путин дал дополнительные полномочия губернаторам и ввел особый режим в приграничных с Украиной регионах

Президент России Владимир Путин наделил губернаторов дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности в регионах. Об этом глава государства заявил на заседании Совета Безопасности РФ в среду, 19 октября. Соответствующий указ уже подписан. До этого Путин объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, решение принято в связи с террористическими угрозами со стороны Украины.

Президент РФ, выступая на Совбезе, напомнил, что именно украинские спецслужбы организовали взрыв на Крымском мосту, добавив, что спецслужбы пресекли теракты и в других регионах России, в том числе в местах массового пребывания людей, в отношении объектов транспорта, энергетики.

«В сегодняшней ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов», – сказал Путин.

По его словам, главы регионов «должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержанию общественного порядка». Кроме того, продолжил президент, губернаторы должны акцентироваться на «повышении устойчивости работы экономики, промышленности, налаживании и расширении выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции».

Путин подчеркнул, что в текущих условиях необходима собранность от всех уровней власти. По его словам, от всех глав регионов «требуются согласованные действия, готовность принимать быстрые, выверенные решения». «Нужно быть постоянно в контакте с людьми, предприятиями, с трудовыми коллективами», – сказал президент.

Глава государства также отметил, что в зависимости от ситуации и положения дел в регионах задачи, которые предстоит решать губернаторам, будут разными, «соответствующими обстановке в конкретном субъекте Федерации». «Поэтому в указе предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски», – сказал он.

Так, согласно документу, на новых территориях России введен режим максимального уровня реагирования на риски в сфере безопасности.

В приграничных с Украиной регионах – в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях – вводится режим среднего уровня реагирования.

Согласно указу, губернаторы этих регионов смогут усилить охрану общественного порядка, а также охрану военных, важных государственных, специальных, инфраструктурных объектов, вводить особый режим на объектах, которые обеспечивают работу транспорта, энергетики, связи и т.д. Кроме того, они получают полномочия по введению особого режима въезда на территорию и выезда с нее, по ограничению свободы передвижения по территории, временному переселению жителей из опасных районов. Также в этих регионах смогут ограничивать передвижение транспорта и досматривать его.

Помимо этого, губернаторы смогут вводить контроль за работой объектов, которые обеспечивают функционирование транспорта, коммуникаций, связи, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

Кроме того, в рамках особого режима главы этих регионов получат полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в экономике. Региональные и местные органы власти смогут проводить отдельные мероприятия по территориальной обороне, гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Также они наделяются полномочиями по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

Этим же указом вводится уровень повышенной готовности в регионах Центрального федерального округа и Южного федерального округа, кроме выше названных. В остальных регионах вводится уровень базовой готовности.

Москва, Наталья Петрова

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