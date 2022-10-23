Евросоюз «не потянет» восстановление Украины – Шольц

Евросоюз не сможет восстановить в одиночку Украину после войны – этот процесс потребует глобальных усилий и финансирования в течение десятилетий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Немецкий лидер пообещал в рамках председательства Германии в G7 провести во вторник в Берлине конференцию, на которой обсудит, какие инвестиции необходимы и как организовать денежные поступления.

«Это мероприятие призвано послать знак надежды сейчас, посреди ужасов войны, что всё снова налаживается», – сказал Шольц.

Накануне украинский премьер Денис Шмыгаль потребовал от Запада срочно дать Украине дополнительные деньги на зарплаты и пенсии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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