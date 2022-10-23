Иран пригрозил Западу за попытки расследовать факты поставок оружия в Россию

Иран предупредил Францию, Германию и Великобританию об ответных действиях за их призыв к ООН расследовать поставки дронов-камикадзе России.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил представитель МИД Ирана Насер Канаани.
«Правительство Исламской Республики Иран, стремясь защитить свои национальные интересы и защитить права благородного иранского народа, оставляет за собой право реагировать на любые безответственные действия», – сказал он.
Не уточняя подробностей, Канаани добавил, что «Иран без колебаний будет защищать интересы своего народа».
Напомним, накануне Служба безопасности Украины завела уголовное дело «по факту поставок иранских дронов и ракет для России».
Симферополь, Валентин Карамазов
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