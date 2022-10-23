Мэр Николаева вновь призвал всех жителей покинуть город

Эвакуация населения из российского Херсона не убедила мэра соседнего (пока украинского) Николаева, что можно расслабиться и больше не ждать активных действий армии РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», он вновь предупредил горожан о грозящей им опасности.

По словам Сенкевича, очень высокой остается вероятность уничтожения объектов инфраструктуры из-за обстрелов ракетами и дронами.

«Продолжаю говорить всем людям, которые не задействованы в управлении критической инфраструктуры, уехать из города до завершения активной фазы боевых действий в нашем государстве», – призвал он.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»