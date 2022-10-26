«Ищите жильё» – в Брюсселе украинских беженцев гонят из социальных центров

Украинских беженцев в Брюсселе просят покинуть центр временного размещения и найти себе постоянное жилье.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет The Brussels Times.
Как отмечает издание, после прибытия их размещают сначала в транзитном центре «Ariane», но лишь в качестве временной меры.
«Многие люди так и не выезжают оттуда», – сообщил представитель центра Йоахим Деман.
«Примерно треть беженцев (35%) находятся там более месяца, а 25% из них – более 4 месяцев», – добавил он.
По словам чиновника, центр практически достиг максимальной вместимости – для украинцев скоро не будет мест из-за того, что там планируют принимать беженцев из других стран.
Напомним, ранее украинские власти призвали миллионы беженцев не возвращаться домой до весны.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
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