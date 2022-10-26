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Среда, 26 октября 2022, 17:02 мск

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«Ищите жильё» – в Брюсселе украинских беженцев гонят из социальных центров

Украинских беженцев в Брюсселе просят покинуть центр временного размещения и найти себе постоянное жилье.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет The Brussels Times.

Как отмечает издание, после прибытия их размещают сначала в транзитном центре «Ariane», но лишь в качестве временной меры.

«Многие люди так и не выезжают оттуда», – сообщил представитель центра Йоахим Деман.

«Примерно треть беженцев (35%) находятся там более месяца, а 25% из них – более 4 месяцев», – добавил он.

По словам чиновника, центр практически достиг максимальной вместимости – для украинцев скоро не будет мест из-за того, что там планируют принимать беженцев из других стран.

Напомним, ранее украинские власти призвали миллионы беженцев не возвращаться домой до весны.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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