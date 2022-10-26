«Наше ПВО ляжет из-за Гераней» – Арестович

Массовое применение дешёвых беспилотников-камикадзе армией РФ играет ключевую роль не только в поражении энергетической инфраструктуры Украины, но и в уничтожении её ПВО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Дешевые иранские бепилотники, которые стали оружием, меняющим правила игры, они меняют правила не из-за качества, а из-за количества. По сути, главная задача иранских дронов – это перенасытить нашу систему ПВО, заставить расстреливать драгоценные ракеты по дешевым дронам, и в идеале создать условия для нового применения, более успешного, крылатых ракет, баллистических ракет и, возможно, снова авиации, когда наше ПВО ляжет», – приводит слова Арестовича «ПолитНавигатор».

Напомним, сегодня в командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что больше не будут публиковать результаты работы украинских ПВО.

Симферополь, Валентин Карамазов

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