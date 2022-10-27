«Теперь надолго»: последние удары российских дронов нанесли серьёзнейший урон киевской энергетике

Киевлян и жителей центральной Украины призвали «запасаться надолго» свечами и фонарями. Графики веерных отключений света, составленные ранее, больше не актуальны. В ближайшие дни будут применены самые жёсткие и продолжительные отключения электроэнергии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявляют органы украинской власти различных уровней.

Как заявили в Киевской городской администрации, связано это с тем, что из строя в результате ночных обстрелов выведен ряд критически важных энергообъектов. В результате обстрелов в Киеве и области возник дефицит мощности в «критическом масштабе».

Как и в украинской столице, в Киевской области свет будут отключать на неопределённый срок. Об этом жителей предупредил глава области Алексей Кулеба и призвал их максимально подготовиться к режиму экономии электроэнергии.

Кроме того, замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что длительные отключения электроэнергии из-за ночного удара по энергетической инфраструктуре будут в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

Напомним, накануне украинские диверсанты атаковали беспилотным летальным аппаратом Балаклавскую ТЭС под Севастополем.

Симферополь, Валентин Карамазов

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