Все коллективы предприятий критической инфраструктуры Украины сейчас проверяются на наличие «потенциальных коллаборантов и информаторов агрессора».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

«Каждое место, где расположены наши энергетические мощности, сейчас отрабатывается в рамках контрдиверсионных и антитеррористических мер. Что это значит? Берётся конкретная локация, заходят силы Службы безопасности Украины, Нацполиции, Нацгвардии, и путём такого поэтапного «пересеивания» мы находим тех, кто потенциально готов работать с врагом. Как правило, находятся и те, кто уже реально трудится на него», – сказал украинский силовик.

Также Малюк рассказал о задержании одного из работников ТЭС, который якобы передавал России «данные по расположению энергетических объектов».

«На самом деле он передавал врагу данные по актуальным координатам энергетических объектов, а затем собирал результаты обстрелов и передавал оккупантам. Он уже даёт показания», – отчитался Малюк.

Отметим, что все точные и «актуальные» координаты украинских стационарных объектов инфраструктуры хорошо известны и не требуют уточнений от физических лиц.

Как известно, последние удары российских дронов нанесли серьёзнейший урон энергетике Центральной Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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